Sarayönü Kaymakamı Geri Dönüşüm Sergisinin Açılışını Yaptı

Sarayönü Kaymakamı Abdullah Huzeyfe Çakmak, sergi açılışına katıldı.

Kaymakam Çakmak, 15 Temmuz İlkokulu öğrencilerince hazırlanan geri dönüşüm sergisinin açılışını yaptı.

Çakmak ve beraberindekiler stantları gezerek öğrencilerden bilgi aldı.

Öğrencilerin geri dönüşüm malzemelerinden hazırladığı doğal ve yapay çevre teması, dünyanın katmanları, bitkinin gelişim süreci ve ülkede yetiştirilen ürünlerin üç boyutlu modelleri sergide yer aldı.