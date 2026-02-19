Saraydüzü'nde sulama barajı değerlendirme toplantısı yapıldı

Sinop'un Saraydüzü ilçesinde sulama barajındaki su seviyesinin azalarak kritik seviyeye ulaşması nedeniyle değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Saraydüzü Kültür Merkezi'nde Kaymakam Fatih Rüştü Ünal başkanlığında yapılan toplantıda, Asarcık Sulama Barajı için alınması gereken tedbirler görüşüldü.

Toplantıda, köy muhtarları ve çiftçilere suyun etkin ve verimli kullanımı ve bundan sonraki süreçte izlenecek yol haritası hakkında bilgi aktarıldı.

Toplantıya, Belediye Başkanı Ferdi Canoğlu, DSİ 74. Şube Müdürü Göktuğ Yılmaz, İl Tarım ve Orman Müdürü Fatih Önlem, DSİ 7. Bölge İşletme ve Bakım Şube Müdürü Mahmut Büyükçevik ile Sulama Birliği Başkanı Kadir Savaş katıldı.