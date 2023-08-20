Saraydüzü'nde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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Sinop'un Saraydüzü ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Sinop'un Saraydüzü ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Keziban B. (48) idaresindeki 34 DCS 551 plakalı otomobil, ilçe girişinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki boş alana devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen emniyet ekiplerince araçtan çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerince Durağan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Şükrü Nural - Güncel