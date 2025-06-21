Saraydüzü'nde Ayı ile Karşılaşan Bekçi Şoke Oldu

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Sinop'un Saraydüzü ilçesinde bekçilik yapan İsmail Akman, baraj gölünde yüzerken cep telefonu kamerasıyla bir ayının yüzdüğünü görüntüledi. Ayının kendisine doğru geldiğini görünce tedirgin olan Akman, bu beklenmedik karşılaşmayı anlattı.

Sinop'un Saraydüzü ilçesinde bekçilik yapan İsmail Akman, cep telefonu kamerasıyla baraj gölünde yüzerken görüntülediği ayının kendisine doğru geldiğini görünce tedirgin olduğunu söyledi.

Bölgede faaliyet gösteren alabalık üretim çiftçiliğinde bekçi olarak çalışan İsmail Akman, balık avlamak için teknesiyle Boyabat Baraj Gölü'ne açıldı.

Su yüzeyinde ayı olduğunu fark eden Akman, cep telefonu kamerasıyla yüzen hayvanı görüntüledi.

Görüntüde ayının suda yüzmesi, Akman'ın daha sonra teknesiyle hayvandan uzaklaşması yer alıyor.

"Bir anda şoke oldum"

Akman, AA muhabirine, sabah erken saatlerde balık avlamak için göle açıldığını söyledi.

Açıldıktan bir süre sonra ayıyla karşılaştığını anlatan Akman, "Bir anda şoke oldum. Domuz zannettim ama sonra ayı olduğunu gördüm. Bana doğru geldiğini görünce biraz tedirgin oldum. Teknenin etrafında dolaştı, baktım bana doğru geliyor, biraz korktum. Daha sonra karaya çıktı, gitti zaten. Ayıyla karşılaşacağım aklımın ucuna dahi gelmiyordu. Ben de şaştım kaldım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Emin Adıgüzel - Güncel
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