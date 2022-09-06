SARAYBOSNA - Türkiye-Bosna Hersek arasında "savunma" anlaşması
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"Savunma Sanayiinde Gizlilik Dereceli Bilgilerin Karşılıklı Korunması ve Mübadelesine İlişkin Anlaşma", Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Selmo Cikotic tarafından imza altına alındı.
"Savunma Sanayiinde Gizlilik Dereceli Bilgilerin Karşılıklı Korunması ve Mübadelesine İlişkin Anlaşma", Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Selmo Cikotic tarafından imza altına alındı.
Kaynak: AA / Lokman Akkaya - Güncel