SARAYBOSNA - Türkiye-Bosna Hersek arasında "savunma" anlaşması Güncel Haberler "Savunma Sanayiinde Gizlilik Dereceli Bilgilerin Karşılıklı Korunması ve Mübadelesine İlişkin Anlaşma", Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Selmo Cikotic tarafından imza altına alındı. "Savunma Sanayiinde Gizlilik Dereceli Bilgilerin Karşılıklı Korunması ve Mübadelesine İlişkin Anlaşma", Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Selmo Cikotic tarafından imza altına alındı. Güncel Kaynak: AA / Lokman Akkaya Mevlüt Çavuşoğlu Güncel Haberler

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