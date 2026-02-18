Haberler

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da ramazan, geleneksel top atışıyla karşılandı

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da ramazanın gelişini kutlamak için Sarı Tabya'dan top atışı yapıldı. Yüzlerce çocuk ve ailesi, tarihi Başçarşı'da renkli balonlar eşliğinde yürüyüş yaptı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da ramazanın gelişi, asırlardır sürdürülen gelenek doğrultusunda Sarı Tabya'dan yapılan top atışıyla ilan edildi.

Akşam ezanı öncesinde tarihi Başçarşı'da toplanan yüzlerce çocuk ve aileleri, ellerinde rengarenk balonlarla Sarı Tabya'ya doğru yürüdü.

Osmanlı mirası taş sokaklarda yankılanan neşeli sesler, ramazanın manevi atmosferine ayrı bir renk kattı. Yürüyüş boyunca çocukların heyecanı ve ailelerin coşkusu dikkati çekerken, ortaya görsel açıdan etkileyici görüntüler çıktı.

Top atışıyla birlikte çocuklar ellerindeki balonları gökyüzüne bırakarak ramazanın gelişini kutladı. Saraybosna semalarında yükselen balonlar, ramazanın birlik, umut ve paylaşma ruhunu simgeledi.

Osmanlı döneminden bu yana sürdürülen ramazanda top atma geleneği, başta Saraybosna olmak üzere Bosna Hersek'in farklı şehirlerinde de yaşatılmaya devam ediyor, böylece geçmiş ile bugün arasında güçlü bir kültürel bağ kuruluyor.

Kaynak: AA
