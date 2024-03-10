Saraybosna'da Ramazan Ayı Top Atma Geleneği

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da ramazan ayı, Sarı Tabya'dan atılan topla başladı.

Müslümanlar için 11 ayın sultanı olarak adlandırılan ramazanın gelişi, Saraybosna'daki Sarı Tabya'da atılan topla duyuruldu.

Çok sayıda ailenin katıldığı etkinlikte, yüzlerce çocuk ellerinde taşıdıkları balonları havaya bıraktı.

Osmanlı döneminden beri devam eden ramazan ayı adetlerinden top atma geleneği, başta Saraybosna olmak ülkenin diğer şehirlerinde de devam ediyor.