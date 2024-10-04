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Saraybosna'da MESS Uluslararası Tiyatro Festivali Gazze'yi Anlatıyor

Saraybosna'da MESS Uluslararası Tiyatro Festivali Gazze'yi Anlatıyor
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Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 64. MESS Uluslararası Tiyatro Festivali, 'Filistin ve Gazze' temasıyla başladı. Festival, Herve Loichemol'un yönettiği 'Gazze Metrosu' oyunu ile sanatseverlerle buluştu.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da bu yıl 64'üncüsü gerçekleştirilen MESS Uluslararası Tiyatro Festivali Gazze'yi anlatan bir tiyatro eseriyle kapılarını sanatseverlere açtı.

Yugoslavya döneminde başlayan ve Bosna Savaşı'nın devam ettiği yıllarda dahi devam eden festivalin bu yılki teması "Filistin ve Gazze" oldu.

Açılışını Herve Loichemol'un yönetmenliğindeki "Gazze Metrosu" oyunuyla yapan festivalin açılış gecesinde konuşan MESS Direktörü Nihad Kresevljakovic, geçen yılki festivalde Ukrayna'yı işlediklerini anımsatarak, "Bu yılda Filistinli sanatçıların sesi olmak ve mücadelelerine destek vermek istedik." dedi.

Filistinli görsel sanatçı Mohamed Abusal'un Gazze'de bir metro hayal etmesinden yola çıkan eserde Loichemol, Gazze metrosunda kaybolan Filistinli genç kadın Haifa'nın hikayesini anlatıyor.

Metronun meydan okuma olarak tasvir edildiği tiyatro oyunu ilk defa 2022'de Cenin'de gösterilmişti.

Festival, 13 Ekim'e kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija - Güncel

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