Bosna Hersek'te 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı

Güncelleme:
Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler anısına bir program gerçekleştirildi. TİKA'nın katkılarıyla düzenlenen etkinlikte, arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını anlatan bir belgesel gösterildi ve dua edildi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve "asrın felaketi"??????? olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi.

Başkent Saraybosna'daki Novi Grad Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Saraybosna Koordinatörü Gökhan Umut, Bosna Hersek ve İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'ndan arama kurtarma ekipleri, yerel yetkililer, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileriyle çok sayıda davetli katıldı.

Novi Grad Belediyesi tarafından "Nisi Sam" (Yalnız Değilsin) ismiyle hazırlanan belgesel, anma programı kapsamında gösterildi. Belgeselde, Novi Grad Belediyesi arama kurtarma ve sivil savunma hizmetleri ekiplerinin yaptıkları çalışmalar anlatıldı.

Depremde Hatay'da enkaz altında kalan ve Boşnak arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarılan Hacı Murat Kılınç, kendisini kurtaran ekiplere teşekkür etti.

Anma programı çerçevesinde, hayatını kaybedenler için dua edilirken, deprem zamanını ve depremden sonra bölgenin yeniden imarını gösteren fotoğrafların yer aldığı sergi de açıldı.

