Saraybosna'da Berat Kandili Programı Düzenlendi
Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Berat Kandili dolayısıyla düzenlenen programa birçok Bosna Hersekli katıldı. Programda Kur'an-ı Kerim okundu, ilahiler seslendirildi ve vaaz verildi. Programın sonunda dua edildi.
Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Berat Kandili dolayısıyla program düzenlendi.
Başkentteki tarihi Hünkar Camisi'nde düzenlenen programa birçok Bosna Hersekli katıldı.
Kandil programında Bosna Hersek İslam Birliğine bağlı din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim okundu.
Mevlit okunmasının ardından ilahiler seslendirildi.
Programda Saraybosna Müftülüğü Din İşleri ve Eğitim Servisi sorumlusu Samed Omerdic, gecenin önemi hakkında vaaz verdi.
Saraybosna Din Hizmetleri Müşaviri Mustafa Güvenç'in de katıldığı programdan sonra dua edildi.