Saraybosna'da 80'ler Müzesi Ziyaretçileri Nostaljik Bir Yolculuğa Çıkartıyor

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da bulunan 80'ler Müzesi, o dönemde yaşanmış tarihi olayların arşivleri, eşyalar ve araç gereçlerle ziyaretçilerini nostaljik yolculuğa çıkarıyor.

Latin Köprüsü yakınında yer alan "Saraybosna 80'ler Müzesi"nde, 1980'li yıllarda kullanılan televizyon, radyo, fotoğraf makinesi, daktilo, pikap ve oyuncaklar yer alıyor.

Yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği müzede ayrıca 1984 yılında Saraybosna'da düzenlenen Kış Olimpiyatları'na ait eşyalar sergileniyor.

Müzede özellikle internet ve akıllı telefonların öncesi olan dönem, genç ziyaretçilere tanıtılıyor.

Bir dairede 1980'li yılların atmosferiyle kurulan müzede, dönemin eşyalarıyla döşenmiş çocuk odası, salon ve yatak odası bulunuyor. Çocuk odasındaki oyuncaklar ise ziyaretçilerin en çok ilgisini çeken eşyalar arasında yer alıyor.

Saraybosna 80'ler Müzesi Küratörü Azem Heljic, AA muhabirine, kültürel açıdan zengin bir dönemi belgelemek istediklerini söyledi.

Heljic, Yugoslavya döneminin birikimini müzede yansıttıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Müzede, Saraybosna'nın müzikten sinemaya, kentsel yaşamdan kültüre kadar sahip olduğu değerleri de yansıttık. Gençlere burada kitaplardan öğrenemeyecekleri bir dönemi tanıtıyoruz. Yaşlılar ise gençliklerini hatırlatan eşyalar karşısında duygulanıyor hatta gözyaşlarını tutamıyor."

Heljic, vatandaşların da bağışlarıyla müzeyi geliştirmeye devam ettiklerini, özellikle 1983 Saraybosna Kış Olimpiyatları için üretilmiş kahve fincanları ve tabakların ilgi gördüğünü söyledi.

1980'li yılları anlatan okul ortamı, berber salonu gibi yeni konuları da müzeye kazandırmak istediklerini ifade eden Heljic, 1990'lı yılların da Bosna Hersek'te görev yapan yabancı barış gücü askerleri, gazeteciler ve diplomatların gözünden aktarılacağını kaydetti.