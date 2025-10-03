Saraybosna'da '7 Renk, 7 Bölge Konseri' Düzenlendi

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından "7 Renk, 7 Bölge Konseri" düzenlendi.

YEE'nin ev sahipliğinde Saraybosna Orduevi Konser Salonu'nda organize edilen etkinlikte Aynur Cronauer yönetimindeki Aynur 3K Müzik Atölyesi Korosu sahne aldı.

Programa Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki ve YEE Saraybosna Müdürü Mehmet Akif Yaman'ın yanı sıra Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileriyle çok sayıda davetli katıldı.

Sanatçıların performansı, salondakiler tarafından beğeniyle takip edildi ve uzun süre alkışlandı.

Etkinlik kapsamında YEE'nin Türkçe kurslarını tamamlayan başarılı kursiyerlere Türkçe dil sertifikaları takdim edildi.

Konser salonunun girişine Türkiye'nin farklı bölgelerinden çekilmiş fotoğrafların yer aldığı sergi de tanıtım amacıyla açıldı.