Öğrencilerden TSK Güçlendirme Vakfına destek kermesi

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) yararına kermes düzenlendi.

Özel Saray 2015 Anadolu Lisesi ile Cumhuriyet İlkokulu tarafından okul bahçesinde düzenlenen kermeste, milli dayanışma ruhunun güçlendirilmesi ve savunma sanayisine destek bilincinin artırılması amaçlandı.

Programda konuşan TSKGV Saray İlçe Temsilcisi Erdem Çağman, kermesten elde edilecek gelirin tamamının Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına bağışlanacağını söyledi.

Saray Belediye Başkanı Abdül Taşyasan da etkinlikte yaptığı konuşmada katılımcıları selamlayarak organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Veliler, öğretmenler ve okul idarecilerinin hazırladığı çeşitli yiyeceklerin satışa sunulduğu kermeste, vatandaşlar ve hayırseverler yoğun ilgi gösterdi.

Kermese, Saray Belediye Başkanı Abdül Taşyasan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Hayri, İlçe Emniyet Müdürü Vahap Uyar, Saray İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Veli Uysal'ın yanı sıra çok sayıda kamu görevlisi, iş insanı, okul yöneticisi, öğrenci ve vatandaş katıldı.