Şarampole Devrilen Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü A.C. (21), hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti.
A.C. (21) idaresindeki 45 SB 7909 plakalı otomobil, Cumalı köyü yakınlarında şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobil sürücüsü A.C. ağır yaralandı.
Ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine kaldırılan sürücü müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel