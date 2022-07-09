Şarampole devrilen otomobildeki karı- koca öldü, oğlu ve gelinleri ağır yaralandı - Haberler

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Şarampole devrilen otomobildeki karı- koca öldü, oğlu ve gelinleri ağır yaralandı

Demirören Haber Ajansı - Ünsal Yücel - Güncel
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Şarampole devrilen otomobildeki karı- koca öldü, oğlu ve gelinleri ağır yaralandı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, otomobilin istinat duvarına çarparak 4 metre yükseklikten şarampole düştüğü kazada karı- koca yaşamını yitirdi, çiftin oğlu ile gelini ise ağır yaralandı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, otomobilin istinat duvarına çarparak 4 metre yükseklikten şarampole düştüğü kazada karı- koca yaşamını yitirdi, çiftin oğlu ile gelini ise ağır yaralandı.

Kaza, saat 17.15 sıralarında Keşan- Uzunköprü karayolu üzerindeki Paşayiğit Mahallesi çıkışında meydana geldi. Keşan'dan, Uzunköprü yönüne ilerleyen Tolunay Atalay (25) yönetimindeki 39 NS 674 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yolun sağındaki istinat duvarına çarpıp, 4 metrelik yükseklikten şarampole düştü. Kazada, otomobildeki Sami Atalay (60) ile eşi Filiz Atalay (51) yaşamını kaybederken, çiftin oğulları Tolunay Atalay ve eşi Berna Atalay (25) ise ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Sami ve Filiz Atalay çiftinin cansız bedeni ise savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz ve Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da kaza yerine gelerek, yetkililerden bilgi aldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.


Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Güncel

Paşayiğit Uzunköprü Keşan Güncel Haberler

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