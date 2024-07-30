Şarampole devrilen otomobilde 2 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Mehmet Zeki Koşar idaresindeki otomobil şarampole devrildi. Kazada sürücü ile Meryem Koşar yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Mehmet Zeki Koşar (43) idaresindeki 34 EK 3072 plakalı otomobil, Siverek-Çermik kara yolunun 5'inci kilometresi Altaylı Mahallesi yakınlarında sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile Meryem Koşar (17) 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.