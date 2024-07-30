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Şarampole devrilen otomobilde 2 kişi yaralandı

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Mehmet Zeki Koşar idaresindeki otomobil şarampole devrildi. Kazada sürücü ile Meryem Koşar yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Mehmet Zeki Koşar (43) idaresindeki 34 EK 3072 plakalı otomobil, Siverek-Çermik kara yolunun 5'inci kilometresi Altaylı Mahallesi yakınlarında sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile Meryem Koşar (17) 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Mehmet Zeki Şanlıurfa Siverek trafik Trafik Kazaları Otomobil Güncel Haberler

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