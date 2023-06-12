Sarallar Grubu lideri İlyas Alaattin Saral Belçika'da yakalandı

Kamuoyunda 'Sarallar Grubu' olarak bilinen organize suç örgütünün lideri İlyas Alaattin Saral, kırmızı bültenle arama kararının çıkarılmasından bir gün sonra Belçika'da havalimanında yakalandı. Saral, Türkiye'ye iade edilmek istediğini belirtti ve Türkiye'ye gönderildi. İstanbul Havalimanı'nda teslim alınan Saral, adliyeye sevk edildi.

KAMUOYUNDA 'Sarallar Grubu' olarak bilinen organize suç örgütü lideri İlyas Alaattin Saral'ın hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarıldıktan bir gün sonra Brüksel'den Tanzanya'ya gitmeye çalıştığı sırada havalimanında yakalandığı ortaya çıktı. Saral'ın Brüksel'de çıkarıldığı mahkemede Türkiye'ye iade edilmek istediği ve bunun üzerine Türkiye'ye gönderildiği öğrenildi. İlyas Saral, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kamuoyunda 'Sarallar Grubu' olarak bilinen organize suç örgütünün firari durumundaki lideri İlyas Alaattin Saral hakkında 8 Haziran'da kırmızı bültenle arama kararının çıkarıldığı öğrenildi. Saral, karardan 1 gün sonra Belçika'nın Brüksel kentinten Tanzanya'ya gitmek isterken Belçika polisi tarafından havalimanında yakalandı. Brüksel'de mahkemeye çıkarılan İlyas Saral, Türkiye'de mahkemesi olduğunu, bu nedenle Türkiye iade edilmek istediğini söyledi. Bunun üzerine Saral, Belçika'dan Türkiye'ye gönderildi. Polis ekiplerince İstanbul Havalimanı'nda teslim alınan Saral, buradan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Saral, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.