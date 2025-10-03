Sarah Mullally, İlk Kadın Canterbury Başpiskoposu Oldu

Londra Piskoposu Sarah Mullally, Canterbury Başpiskoposluğuna getirilerek Anglikan Kilisesinin ve İngiltere Kilisesinin ruhani liderliğine seçilen tarihteki ilk kadın oldu.

İngiltere Kilisesinin ruhani merkezi kabul edilen Lambeth Sarayı, geçen sene Justin Welby'nin istifasıyla boşalan Canterbury Başpiskoposluğuna Londra Piskoposu Sarah Mullally'nin getirildiğini duyurdu.

Açıklamada Başbakan Keir Starmer'ın 106'ncı Canterbury Başpiskoposu olarak Mullally'yi önerdiği, İngiltere Kilisesinin başı kabul edilen Kralı 3. Charles'ın da kararı onayladığı belirtildi.

Katolik ve Ortodokslardan sonra dünyanın en büyük üçüncü Hristiyan cemaati olan Anglikan Kilisesinin ve İngiltere Kilisesinin başına ilk kez bir kadın getirildiği vurgulanan açıklamada, Mullally'nin Mart 2026'da görevi devralacağı bilgisi paylaşıldı.

16 yaşında Hristiyan oldu

Aynı zamanda Lordlar Kamarası üyesi olan Mullally, 1962 yılında Londra yakınlarındaki Woking'de doğdu. Dini eğitim almadan büyüyen Mullally, 16 yaşında Hristiyan oldu.

Londra Üniversitesinde hemşirelik eğitimi aldıktan sonra Chelsea and Westminster Hastanesi'nin onkoloji servisinde göreve başlayan Mullally, 1999'da Sağlık Bakanlığı nezdinde Başhemşire oldu.

Bu göreve gelen en genç hemşire olan Mullally, 2001 yılında rahip olarak takdis edildi ve kilise kariyerine başladı. Hemşirelik görevinden 2004'te ayrılan Mullally, 2005 yılında şövalye ilan edilerek "Dame" unvanı aldı.

Piskopos olarak takdis edildiği 2015 yılına kadar ülkedeki farklı kiliselerde görevlerde bulunan Mullally, 2017'de ise Londra Piskoposu olarak kentin içinden geçen Thames Nehri kuzeyinin en büyük Hristiyan din insanı oldu.

Kentin en büyük kilisesi olan St Paul's Katedrali'nde 133'üncü Londra Piskoposu olarak taç giyen Mullally, aynı zamanda ülkenin Canterbury ve York başpiskoposlarından sonra üçüncü büyük Hristiyan dini otoritesi konumuna geldi.

Ötanaziye karşı, cinsel istismar vakalarında mağdurdan yana

Londra Piskoposu olarak kilisede çocuk istismarı konularında "önce mağdurlar" yaklaşımını benimseyen Mullally, açık şekilde özür dileyerek kiliseden bağımsız denetim mekanizmaları oluşturulmasını savundu.

Mullally, İngiltere Parlamentosunda görüşülen ötanaziye dair yasa tasarısına da karşı olmasıyla tanınıyor. Daha iyi bakım ve desteği savunan Mullally, bu tasarıya karşı oy kullanacağını da duyurdu.

Evliliklerin ise kadın ile erkek arasında yapılması gerektiğini belirten Mullally, kilisenin herkese karşı kapsayıcı bir dile sahip olmasını savunan din görevlileri arasında yer alıyor.

Mullally ayrıca Kral Charles'ın taç giyme töreninde de görev aldı. Bu töreni, kadın ruhanilerin görev aldığı ilk taç giyme töreni olarak tarihe geçti.

İngiltere Kilisesinin ruhani lideri Justin Welby, geçen sene çocuğa karşı cinsel istismar olaylarında gerekli adımları atmamakla suçlanmış, bu iddialardan sonra görevinden istifa etmişti.