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Saraçhane Meydanı'nda 1 Mayıs Güvenlik Önlemleri Alındı

Saraçhane Meydanı'nda 1 Mayıs Güvenlik Önlemleri Alındı
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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Saraçhane Meydanı'nda güvenlik önlemleri artırıldı, Taksim'e çıkan yollar kapatıldı ve çevik kuvvet ekipleri ile TOMA'lar görevlendirildi.

SARAÇHANE Meydanı'nda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü dolayısı ile erken saatlerde güvenlik önlemleri alındı. Taksim'e çıkan yollar polis tarafından kapatıldı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü dolayısıyla erken saatlerde güvenlik önlemleri alındı. Saraçhane Meydanı'ndan Taksim'e çıkan yollar kapatılırken Bozdoğan Kemeri ve çevresine Çevik Kuvvet Ekipleri ve TOMA'lar konuşlandırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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