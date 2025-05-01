Saraçhane Meydanı'nda 1 Mayıs Güvenlik Önlemleri Alındı
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Saraçhane Meydanı'nda güvenlik önlemleri artırıldı, Taksim'e çıkan yollar kapatıldı ve çevik kuvvet ekipleri ile TOMA'lar görevlendirildi.
SARAÇHANE Meydanı'nda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü dolayısı ile erken saatlerde güvenlik önlemleri alındı. Taksim'e çıkan yollar polis tarafından kapatıldı.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü dolayısıyla erken saatlerde güvenlik önlemleri alındı. Saraçhane Meydanı'ndan Taksim'e çıkan yollar kapatılırken Bozdoğan Kemeri ve çevresine Çevik Kuvvet Ekipleri ve TOMA'lar konuşlandırıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel