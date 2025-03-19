"Saraçhane" diye paylaşıldı, Sırbistan'da çekildiği ortaya çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İmamoğlu'nun emniyette ifade verme işlemi devam ederken, birçok kentte de protesto gösterileri düzenlendi.

PROTESTOLARIN ANA ADRESİ SARAÇHANE

Protestoların ana adresi ise Saraçhane'deki İBB yerleşkesi oldu. İBB önüne gelen kalabalık, protesto gösterisi düzenledi. Ancak sosyal medyada paylaşılan bir görüntü çok tartışıldı.

"SARAÇHANE" DEDİLER, SIRBİSTAN ÇIKTI

Sosyal medya kullanıcıları, Saraçhane'de çekildiğini söyleyip bir video paylaştı. Ancak videonun Sırbistan'daki protesto gösterilerinde çekildiği ortaya çıktı.