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"Saraçhane" diye paylaşıldı, Sırbistan'da çekildiği ortaya çıktı

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına yönelik protesto gösterileri sürerken, sosyal medyada "Saraçhane'de çekildi" diye paylaşılan bir görüntünün aslında Sırbistan'da kayda alındığı ortaya çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İmamoğlu'nun emniyette ifade verme işlemi devam ederken, birçok kentte de protesto gösterileri düzenlendi.

PROTESTOLARIN ANA ADRESİ SARAÇHANE

Protestoların ana adresi ise Saraçhane'deki İBB yerleşkesi oldu. İBB önüne gelen kalabalık, protesto gösterisi düzenledi. Ancak sosyal medyada paylaşılan bir görüntü çok tartışıldı.

"SARAÇHANE" DEDİLER, SIRBİSTAN ÇIKTI

Sosyal medya kullanıcıları, Saraçhane'de çekildiğini söyleyip bir video paylaştı. Ancak videonun Sırbistan'daki protesto gösterilerinde çekildiği ortaya çıktı.

Kaynak: Haberler.com / Güncel
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Yorumlar (23)

Haber YorumlarıRasim Yilmaz:

Şasirdik mi ? Tabikide hayir rutini artik bunlarin bu tür paylasimlar:))

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Haber YorumlarıSelimk:

işleri güçleri algı ve yalan

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Haber YorumlarıAdıyamanlı Kutalmış :

Haberler com yanlı bir haber yapıyorsun Saraçhane orada kalabalık orada sen paylaş o Zaman artık seni takıp etmem...

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Haber YorumlarıMustafa Kurt:

Chp nin hayatı yalan dolan algı oyun tiyatro Rezillikerini nasıl gizleriz diye uğraşiyorlar

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Haber YorumlarıMustafa Usta:

Sahtekârı başa getirenler de sahtekardır.

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Haber YorumlarıArda Yıldız:

Benim arkadaş orda 2-3 bin kadar kişi var fazlası değil. Onlarda parti üyeleri. Halkın umrunda bile değil.

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Haber YorumlarıVatan daş:

Doğruluğunu tespit ve teyit etmeden, Yalan ve yanıltıcı bilgiyi kasten yaymak, halkı galeyana getirme suçlarından işlem yapılsın.

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Haber YorumlarıI. Borrel:

Yav kardeşim bunlardan her türlü bk beklenir, hiç şaşırmadık, yani.

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Haber YorumlarıJY:

KURTULUŞ YOK YA TEK BAŞIMA YA HEP BERABER.

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Yorum Beğenme122
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Haber Yorumlarımetheone :

deveye demişler boynun eğri...

Yorum Beğen106
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