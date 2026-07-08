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Şara ile Trump, Ankara'da Suriye-ABD ilişkileri ve bu ilişkilerin geliştirilmesi imkanlarını görüştü

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Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'daki NATO Zirvesi kapsamında bir araya gelerek Suriye-ABD ilişkilerini ve bölgesel iş birliğini ele aldı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ABD Başkanı Donald Trump ile Türkiye'nin başkenti Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi kapsamında bir araya geldi.

Suriye Cumhurbaşkanlığının ABD merkezli sosyal medya platformu X hesabından yapılan açıklamaya göre, Şara ile Trump arasında NATO Zirvesi'nin düzenlendiği merkezde gerçekleştirilen görüşmede, Suriye-ABD ilişkileri ve bu ilişkilerin geliştirilmesi imkanları ele alındı.

Taraflar, ortak ilgi alanına giren konularda koordinasyonun sürdürülmesinin önemine vurgu yaparak, bunun Suriye'nin birliği ve toprak bütünlüğünün desteklenmesine, bölgede güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Kaynak: AA / Muhammed Karabacak
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