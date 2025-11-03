Sakarya'nın Su Sorunu Çözülüyor: Ballıkaya Barajı İsale Hattı Projesi İhale Edilecek

SAKARYA'nın su geleceğini güvence altına alacak ve Sapanca Gölü'nün ekosistemini koruma altına alacak, 189 milyon metreküp su temini sağlayacak olan Ballıkaya Barajı isale hattı projesinin, ihalesi 2 Aralık Salı günü yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eylül ayında Dolmabahçe'de bir araya gelen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, görüşmede şehrin su kaynaklarının kuraklık karşısındaki durumu ve alternatif kaynakların önemine dikkat çekmişti. Uzun yıllardır beklenen proje, Alemdar'ın girişimleri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla kısa sürede ihale aşamasına geldi.

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yürütülecek proje kapsamında, 3 metre çapında ve 45 kilometre uzunluğunda olacak isale hattının yapımı için ihale 2 Aralık'ta gerçekleştirilecek. Toplam uzunluğu 92 kilometreye ulaşacak hattın ilk etabı için saha çalışmaları ihale sürecinin hemen ardından başlayacak.

SAPANCA GÖLÜ NEFES ALACAK

Başkan Alemdar, projenin tamamlanmasıyla birlikte şehrin içme suyu ihtiyacının önemli bir kısmının Ballıkaya Barajı'ndan karşılanacağını belirterek " Sapanca Gölü'nden temin edilen su miktarı ciddi oranda azalacak. Böylelikle her geçen gün çekilme yaşayan Sapanca Gölü tam anlamıyla nefes alacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destekleri için teşekkür eden Alemdar, "Sayın Cumhurbaşkanımız ile yaptığımız görüşmede Sakarya'nın su kaynakları ve geleceği konusundaki endişelerimi dile getirdim. Şehrimize duyduğu yakın ilgi ile Ballıkaya Barajı için hemen harekete geçilmesi talimatını veren Cumhurbaşkanımıza hemşerilerim ve şahsım adına şükranlarımı arz ederim. Ayrıca Genel Başkan Yardımcımız Ali İhsan Yavuz'a, TBMM KEFEK Başkanımız Çiğdem Erdoğan'a, milletvekillerimize ve il başkanımıza da destekleri için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

98 metrelik gövde inşası tamamlanan Ballıkaya Barajı, Sakarya ve Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayacak.