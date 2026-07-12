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Sapanca Gölü, Mollaköy Göleti'nden aktarılan suyla beslenecek

Sapanca Gölü, Mollaköy Göleti'nden aktarılan suyla beslenecek
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sapanca Gölü'nü beslemek için Mollaköy Göleti'nden günde minimum 80 bin metreküp su aktarmaya başladı. Sistemle 160 bin abonenin günlük su ihtiyacına denk kazanım sağlanması hedefleniyor.

Marmara Bölgesi'nin en önemli su kaynaklarından Sapanca Gölü, Mollaköy Göleti'nden günde minimum 80 bin metreküp su ilavesiyle beslenecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, belediyenin şehrin en önemli içme suyu kaynağı olan Sapanca Gölü'nü korumaya yönelik yatırımlarını sürdürdüğü bildirdildi.

Gölü besleyecek yeni bir sistemin daha hizmete alındığı belirtilen açıklamada, Arifiye ilçesinde yer alan Mollaköy Göleti'ndeki suyun, kurulan pompa sistemi ve yeni iletim hattı sayesinde Sapanca Gölü'ne ulaştırılmaya başlandığı kaydedildi.

Açıklamada, hayata geçirilen çalışma kapsamında Sapanca Gölü'ne, günde minimum 80 bin metreküp su ilave edileceği aktarıldı.

İlk etapta aylık 2 milyon 400 bin metreküp su iletim kapasitesine sahip sistemin, göl seviyesine bağlı olarak ilerleyen süreçte iki katına çıkarılması için çalışma planlandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, göl için yapılan çalışmalara değinerek, Sapanca Gölü'ne katkı sağlayabilecek hiçbir su kaynağının boşa akıp gitmesine izin vermediklerini ifade etti.

Tüm parametrelerini titizlikle takip ettikleri sistem sayesinde Sapanca Gölü'ne günde minimum 80 bin metreküp su ulaştırdıklarını bildiren Alemdar, açıklamasında şunları kaydetti:

"Yaklaşık 15 gündür aktif olarak çalışan sistemle bugüne kadar 800 bin metreküp suyu Sapanca Gölü'ne kazandırdık. Sağlanan bu ilave su miktarıyla yaklaşık 160 bin abonemizin günlük su ihtiyacına karşılık gelecek bir kazanım elde ediyor, özellikle yaz aylarında yaşanan su stresinin azaltılmasını hedefliyoruz. Şehrimizde Sapanca Gölü'ne katkı sağlayabilecek her su kaynağını değerlendirmeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımızdan da suyu tasarruflu kullanmalarını rica ediyoruz. Unutmayalım ki her damla su, yarınlarımıza bırakacağımız en değerli mirastır."

Kaynak: AA / Uğur Subaşı
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