Sapanca Gölü'ne düşen foto keşif uçağının enkazı 53 yıl sonra görüntülendi

Sapanca Gölü'ne düşen foto keşif uçağının enkazı 53 yıl sonra görüntülendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SAPANCA Gölü'ne 1972 yılında düşen foto keşif uçağı enkazının 53 yıl sonraki hali gazeteci ve su altı fotoğrafçısı Hasan Coşkun tarafından kayıt altına alındı.

SAPANCA Gölü'ne 1972 yılında düşen foto keşif uçağı enkazının 53 yıl sonraki hali gazeteci ve su altı fotoğrafçısı Hasan Coşkun tarafından kayıt altına alındı.

Sakarya Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Hasan Coşkun tarafından Sapanca Gölü'nün derinliklerinde kaydedilen fotoğraf ve video görüntüleri ile yıllardır unutulmaya yüz tutmuş uçak kazasının izleri yeniden gözler önüne serildi. Tarihsel kayıtlara göre, Sapanca Gölü'ne bugüne kadar 4 uçak ve 1 helikopterin düştüğünü belirten Hasan Coşkun, bu hava kazalarının hafızalarda derin izler bıraktığını söyledi.

Coşkun, bu enkazlardan sadece foto keşif uçağının yerinin tespit edilerek görüntülenebildiğini ifade etti. 1972 yılında Sapanca Gölü'ne düşen foto keşif uçağının kanat kısmının çok belirgin şekilde görüldüğünü, ancak yaklaşık 50 metre uzağındaki gövde kısmının ise yoğun bir midye tabakasıyla kaplanmış durumda olduğunun bilgisini verdi. Sahilden 200 metre açıkta ve 8 metre derinlikteki uçak parçalarının aradan 53 yıl geçmesine rağmen korozyondan çok fazla etkilenmediğini de ifade eden Coşkun, derin izler ve acılar bırakan diğer kazaların enkazlarının da Sapanca Gölü'nün sessiz tanıkları olarak keşfedilmeyi beklediğini söyledi.

Tarihsel kayıtlara göre ilk kaza, 9 Eylül 1942 tarihinde eğitim uçuşu sırasında meydana geldi ve göle düşen uçakta 3 askeri personel şehit oldu. Bu trajik olay, gölde yaşanan kazaların ilki olarak kayıtlara geçti.

Üç ay sonra, 7 Aralık 1942'de, bir askeri eğitim uçağının düşmesi sonucu yine 3 personel şehit oldu.

Bir başka kaza ise 10 Ekim 1944'te yaşandı ve bu kazada da 2 askeri personel şehit oldu.

Bu kazadan 28 yıl sonra 1 Ağustos 1972'de Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait RF-84F Thunderflash tipi foto keşif uçağının düşmesi sonucu 1 askeri personel şehit oldu.

Sapanca Gölü, son olarak 4 Ekim 2022 tarihinde, Cengiz Topel Havaalanı'ndan kalkan bir askeri helikopterin düşmesiyle yeniden gündeme geldi. Bu kazada, 4 askeri personelden 2'si yaralı olarak kurtulurken, 2'si şehit oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Savaşın izlerini silecek hamle! İkinci el araçlar tırlarla Suriye'ye taşınıyor

Suriye'de savaşın izlerini silecek dev bir adım daha
İran'da metil alkol taşıyan gemide yangın: 3 ölü, 10 yaralı

Metil alkol taşıyan gemide yangın: Ölü ve yaralılar var
Süper Lig'de harikalar yaratan hoca, Acun Ilıcalı'nın takımının başına geçti

Acun Ilıcalı, Süper Lig'de harikalar yaratan hocayla anlaştı
Okul kantininde haç işaretli bilekliğe velilerden tepki

Okul kantininde skandal bileklik! Veli görür görmez kayda aldı
Meksika-Türkiye maçında Arda Güler'i çıldırtan olay

Meksika-Türkiye maçında Arda Güler'i çıldırtan olay
Türkiye'de kene istilası var mı? Resmi açıklama geldi

Türkiye'de kene istilası var mı? Resmi açıklama geldi
Milli futbolcu Kenan Yıldız gönlünü güzel modele kaptırdı

Milli futbolcu Kenan Yıldız gönlünü güzel modele kaptırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.