Haberler

Sapanca Gölü'ndeki Su Seviyesi Tarihi Düşükte

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sapanca Gölü, artan sıcaklıklar ve yetersiz yağışlar nedeniyle tarihinin en düşük su seviyesine geriledi. Sakarya ve Kocaeli'nin su ihtiyacını karşılayan gölde, alternatif su kaynakları oluşturma çalışmaları hız kazandı.

Sakarya ve Kocaeli'nin su ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Sapanca Gölü'nde doluluk, son yağışlara rağmen tarihinin en düşük seviyesine geriledi.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle yazın yeteri kadar yağış düşmemesi, bilinçsiz sulama, kaçak kullanım ve diğer faktörlerden birçok ilde göl, baraj, nehir ve akarsu gibi su kaynakları da etkilendi.

Marmara Bölgesi'nin en önemli içme suyu kaynağı olan Sapanca Gölü'nde de kuraklığın etkisiyle su seviyesi azaldı.

Kentte geçen günlerde aralıklarla etkili olan yağışa rağmen gölün su kotu, tarihindeki en düşük seviye olan 28,98 metreye geriledi.

Suyun metrelerce çekildiği gölün kenarındaki iskelelerin büyük bölümü susuz kaldı, göldeki kayıklar tamamen karaya oturdu, toprakta çatlaklar oluştu.

Alternatif su kaynakları oluşturulacak

AA muhabirinin, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresinden (SASKİ) edindiği bilgiye göre, maksimum doluluğu 32,20 metre olan Sapanca Gölü'nün su seviyesi, 17 Ekim 2021'de 31,58, 2022'de 31,44, 2023'te 31,66 ve 2024'te 30,36 metre ölçüldü.

En son 2014 yılında 29,64 metreye kadar inen göldeki su seviyesi, yıllar içinde etkili olan yağışlarla eski düzeyine gelse de son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle düşüş eğilimine girdi.

Yağış yetersizliği nedeniyle su seviyesi azalan Sapanca Gölü'nün korunması için Sakarya Büyükşehir Belediyesince içme suyu yatırımlarına ağırlık verildi.

Bu kapsamda Çamdağı ve Ballıkaya barajlarının çalışmalarına hız verilirken, mevcut kaynakların üzerindeki stresi azaltmak ve kesintisiz içme suyu anlayışından ödün vermemek için son bir yıl içerisinde kentin farklı noktalarında sondaj yöntemiyle 46 yeraltı kaynağı oluşturuldu.

Yeraltı kaynaklarının en doğru şekilde yönetimi ve özellikle kuzey ilçelerinin su sorunlarının kesin çözüme kavuşturulması için Büyükşehir Belediyesince yapılan çalışmalarla şehrin muhtelif noktalarına ve turizm faaliyetleri nedeniyle özellikle yaz aylarında su tüketimi yüksek oranda artan Karasu ile Kocaali ilçelerine yeni içme su kaynakları kazandırılacak.

Öte yandan, kuraklık riski taşıyan göllerde su seviyesi düşüşleri, su kalitesinde bozulma, sazlık alan kayıpları ve canlı türlerinde azalmanın önüne geçmek için çalışmalarına hız veren Tarım ve Orman Bakanlığınca da aralarında Sapanca Gölü'nün de olduğu kuraklık tehdidi altındaki göller için acil eylem planı hazırlandı.

Planda, sulama sistemlerinin modernizasyonu, yeraltı suyu kullanımının kontrolü, havzalar arası su transferleri, içme-kullanma suyu şebekelerinde kayıpların azaltılması, kullanılmış suların yeniden kullanımı ve su verimliliği projelerinin hayata geçirilmesi konuları öne çıkan tedbirler arasında yer alıyor.

Kaynak: AA / İbrahim Yozoğlu - Güncel
Bazı meslek gruplarına yıllık harç zorunluluğu getiriliyor! Peki kimden ne kadar alınacak? İşte detaylar

Düzenleme Meclis'te! İşte harç zorunluluğu getirilecek meslekler
Araç satışlarına yeni harç geliyor

Araç alıp satacaklara kötü haber! Kasım ayında yürürlüğe giriyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Her şeyini satıyor' iddialarına Burak Özçivit'ten ilk kez yanıt geldi

Burak Özçivit ülkeyi mi terk ediyor? İddialara yanıt geldi
Yemekhaneye alınmayan öğrenciler öğle yemeğini sokakta yemek zorunda kalıyor

Eğitim yuvasında utandıran görüntü! Çocuklar taş üstünde yemek yiyor
Yargıtay'dan boşanma davalarıyla ilgili emsal tazminat kararı

Yargıtay'dan boşanma davalarıyla ilgili emsal tazminat kararı
Ankara kulislerini çalkalayan iddia: AK Parti'den Ali Babacan'a 'dön' teklifi

Kulisleri çalkalayan iddia! AK Parti'den Ali Babacan'a "dön" teklifi
'Her şeyini satıyor' iddialarına Burak Özçivit'ten ilk kez yanıt geldi

Burak Özçivit ülkeyi mi terk ediyor? İddialara yanıt geldi
3 yıl sonra duş alıp tıraş olan Barış'ın annesi evladıyla ilgili tek bir şey istiyor

3 yıl sonra duş alıp tıraş olan Barış'ın annesinin tek bir isteği var
Ali Koç ve Sadettin Saran bir araya geldi

Beklenen buluşma gerçekleşti
İrem Derici test sonucunu böyle duyurdu

İrem Derici test sonucunu böyle duyurdu
Kanında yasaklı madde tespit edilen Dilan Polat, ağlayarak isyan etti

Dilan Polat sonuçlar çıkar çıkmaz gözyaşlarına boğuldu
Bu adamı tanıyor musunuz? 1 gol daha atarsa Ronaldo'yu bile sollayacak

Bu adamı tanıyor musunuz? 1 gol daha atarsa Ronaldo'yu bile sollayacak
Yüksek Divan Kurulu toplantısına damga vuran kare

Yüksek Divan Kurulu toplantısına damga vuran kare
Kobra Murat'tan Güllü açıklaması: Yanlış anlaşıldım, özür diliyorum

Cinayet iddialarının ardından Kobra Murat'tan yeni açıklama
Dünya devi sarsıldı ama yıkılmadı! Milli ara dönüşü gol düellosu

Dünya devi sarsıldı ama yıkılmadı! Milli ara dönüşü gol düellosu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.