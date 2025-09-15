Sapanca Gölü'nde Temizlik Çalışmaları Başlatıldı

Sakarya ve Kocaeli'ye içme suyu sağlayan Sapanca Gölü'nde suyun çekildiği kıyı kısımlarında Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresince ilk etap çevre temizliği yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kuraklığın etkisiyle suyun çekildiği kıyılarda başlatılan ve etaplar halinde ilerleyecek temizlik çalışmasının ilk etabında 50 dönümlük alanda göl ekosistemine zarar veren 2 ton atık toplandı.

Arifiye ilçesi Gölbaşı mevkisinde 25 kişilik ekiple başlatılan çalışmada, plastik şişeler, cam kırıkları, yiyecek ambalajları ve metal hurdaların yanı sıra araba lastikleri ve koltuk gibi göl havzasında büyük tahribat yaratacak atıklar da yer aldı.

Açıklamada, göl çevresinde piknik için yakılan ateşlerden kalan kül ve közlerin ekosisteme ciddi zarar verdiği vurgulanarak, "Ekiplerimiz temizlik sırasında gölün çekilen kısımlarında büyük miktarda mangal kömürü ve küle rastladı. Bu tür sorumsuzluklar, gölün doğal yaşamını doğrudan tehdit etmektedir. Göl havzasında yakılan ateş ve atılan her çöp, gölde yaşayan onlarca canlının hayatını tehlikeye atmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Gölü besleyen derelerde ve havza boyunca temizlik faaliyetlerinin sürdürüleceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Başlattığımız temizlik projesiyle gölümüzü kirleten unsurları ortadan kaldırarak hem çevreyi koruyor hem de gelecek nesillere daha temiz bir içme suyu kaynağı bırakıyoruz. İlk etap çalışmalarımızı tamamladık, havza genelinde çalışmalarımız titizlikle devam edecek. Vatandaşlarımızdan doğaya çöp bırakmamaları konusunda hassasiyet bekliyoruz."