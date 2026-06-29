Gölde mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde gezintiye çıktıkları elektrikli kayığın arızalanması sonucu gölde mahsur kalan 2 kişi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Sapanca Gölü'nün Kırkpınar mevkisi açıklarında meydana geldi. Furkan B. ve Emre U., yeni aldıkları elektrikli kayıkla göle açıldı. Kıyıdan yaklaşık 200 metre uzaklaştıkları sırada kayığın motoru arızalandı. Gölde mahsur kalan iki arkadaş, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Durumlarının iyi olduğunu ve konum bilgilerini ekiplerle paylaşan iki kişiyi kurtarmak için AFAD ekipleri harekete geçti. Gönderilen koordinatlar doğrultusunda kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, mahsur kalan iki kişiyi bulundukları yerden alarak güvenli şekilde kıyıya çıkardı. Diğer yandan Furkan B., yaşananları cep telefonu kamerası ile kaydetti. O anları sanal medya hesabından paylaşan Furkan B., kendilerine kısa sürede ulaşan AFAD ekiplerine teşekkür etti.

Haber: İsa ÇİÇEK/SAKARYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı