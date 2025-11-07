Sapanca'da Yeni Bir Yeşil Alan: Sapanca Park Projesi Başlatıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının desteğiyle Sakarya Büyükşehir Belediyesince başlatılan "Sapanca Park Projesi" ile Sakarya ve Kocaeli'nin içme suyu kaynağını oluşturan Sapanca Gölü'nün çevresi vatandaşların kullanımına sunulacak.

Sapanca'nın Kırkpınar bölgesinden itibaren başlatılan "Sapanca Park Projesi"nin ilk etabını oluşturan 6 kilometrelik kısmında yürüyüş-bisiklet yolları, dinlenme alanları, oyun grupları, kafeterya, büfe ve sosyal donatı alanları yer alacak, çevrenin dokusuna uygun ahşap iskeleler yapılacak.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sapanca ilçesi Kırkpınar sahilinde düzenlenen tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, projenin, ilçenin ve kentin geleceğine değer katacağını, ülkenin en değerli doğal alanlarına sahip olan Sapanca Gölü'nün ekolojik dengesini de koruyacağını söyledi.

Projenin 26 kilometresinin Sakarya, 11 kilometrelik kısmının ise Kocaeli sınırında olmak üzere 37 kilometre boyunca uzayacağını ifade eden Alemdar, göl kıyısındaki 37 bin metrekarelik alanda "hidro tohumlama" tekniğiyle yeşil alan oluşturulacağı, 100 bin metrekare alanda ekolojik peyzaj yapılacağı ve 1 milyon metrekare alanda binin üzerinde yetişkin ağaç bulunacağı bilgisini verdi.

Kırkpınar ile Sapanca merkez arasını kapsayan ve maliyetinin 150 milyon lira olacak projenin 6 kilometrelik ilk etabının 2026'nın ilk çeyreğinde tamamlanacağını aktaran Alemdar, "Sayın Bakan'ımızın yanına giderek, Sapanca için hayalimizi, düşüncemizi paylaştık. Bugün hayata geçiyoruz. Gölü korurken, aynı zamanda havzamızı, bölgemizi korumak mecburiyetindeyiz. Bu projeyi gölümüzün ekolojik dengesini koruyarak, hiçbir şekilde dolgu yapmadan, göle zarar vermeden hayata geçiriyoruz. Yeşil alanları, parkları ve yürüyüş yollarıyla birlikte 'Sapanca Park' 1 milyon metrekarelik yeşil alana sahip, herkesin nefes aldığı, huzur bulduğu bir nokta olacak." diye konuştu.

Sapanca Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Sapanca'nın eşsiz doğası ve içinde barındırdığı canlılarla da özel bir bölge olduğunu anlattı.

Projenin bu bölgenin yanı sıra tüm ülkeye değer katacağına inandığını vurgulayan Yazıcı, "Bu değerli hizmeti hayata geçiren, özveriyle çalışan tüm devlet ve siyaset insanlarımızı tebrik ediyor, başarılar diliyorum." dedi.

Sapanca Belediye Başkanı Nihat Arda Şahin, projeyi tam anlamıyla desteklediklerini belirterek, "Kamusal alanların adil ve halkın yararına kullanımı bizim için son derece önemli. Sonuçta proje kamusal bir alanda gerçekleştiriliyor ve tüm Sakarya halkının özgürce, güzel bir şekilde faydalanabileceği çalışma olacak. Projenin vatanımıza, milletimize ve tüm Sapanca'ya hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Programa, Sapanca Başsavcısı Muhammed Mustafa Vural, AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, Sakarya İl Kadın Kolları Başkanı Duygu Çetin, ilçe belediye başkanları, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Başkanı Akgün Altuğ, SATSO Meclis Başkanı Erdem Ercan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, siyasi partilerin ilçe başkanları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.