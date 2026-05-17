Otomobil şarampole uçtu; 3 yaralı

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda otomobilin şarampole uçtuğu kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde İlmiye Mahallesi Karaman Sokak'ta meydana geldi. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole uçtu. Metrelerce sürüklenen araç, ağaçlara çarparak durdu. Kazada sürücü ile araçtaki 2 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı