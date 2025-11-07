Haberler

Sapanca'da Villada Fenalaşan İki Yabancı Uyruklu Arkadaş Hayatını Kaybetti

Sapanca'da Villada Fenalaşan İki Yabancı Uyruklu Arkadaş Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir villada fenalaşan Filistin uyruklu iki arkadaş, hastaneye kaldırılmalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamlarını yitirdi. Olayın ardından cenazeler otopsi için hastaneye gönderildi.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde villada fenalaşan yabancı uyruklu iki arkadaş, kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi.

Rüstempaşa Mahallesi İpekyolu Caddesi'ndeki site içerisinde bulunan villanın üst katında kalan Filistin uyruklu Y.Z. (22) ile S.S. (27), alt kattaki 2 arkadaşı tarafından uyandırılmak istendi.

Y.Z. ve S.S'nin uyanmaması üzerine arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Sapanca Devlet Hastanesi ve Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan söz konusu iki kişi, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cenazeler, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne gönderildi.

Kaynak: AA / Murat Arapoğlu - Güncel
