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Sapanca'da üç araçlı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

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Sapanca'nın Sapanca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında üç araç çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar Sapanca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

İzmit Caddesi'nde seyreden E.Y. (19) idaresindeki 41 LU 942 plakalı otomobil, K.A. yönetimindeki 34 BA 5834 plakalı SUV tipi araç ve R.K.E'nin kullandığı 41 LJ 405 plakalı otomobil, Yanık Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

Kazada sürücü K.A. ve R.K.E ile yolculardan C.A. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Sapanca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Sapanca sakarya trafik Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

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