Sapanca'da üç araçlı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

İzmit Caddesi'nde seyreden E.Y. (19) idaresindeki 41 LU 942 plakalı otomobil, K.A. yönetimindeki 34 BA 5834 plakalı SUV tipi araç ve R.K.E'nin kullandığı 41 LJ 405 plakalı otomobil, Yanık Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

Kazada sürücü K.A. ve R.K.E ile yolculardan C.A. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Sapanca Devlet Hastanesine kaldırıldı.