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Sapanca'da Silahlı Kavga: 4 Yaralı

Sapanca'da Silahlı Kavga: 4 Yaralı
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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde inşaatta çalışan işçiler arasında çıkan tartışma sonucu silahlı kavga yaşandı. Olayda 4 kişi yaralandı, jandarma kaçan şüphelinin peşine düştü.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Nailiye Mahallesi'ndeki inşaatta çalışan işçiler arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgaya karışan bir kişinin silahla ateş etmesi üzerine 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Jandarma ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Murat Arapoğlu - Güncel

Politika Jandarma Güvenlik 3-sayfa Sapanca sakarya Güncel Kavga Suç

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