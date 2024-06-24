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Sapanca'da silahlı kavga: 1 ölü

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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde çıkan silahlı kavgada Volkan Sağıroğlu hayatını kaybetti. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda C.Ö. tarafından tabancayla ateş edildiği belirtildi.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü.

Muradiye Mahallesi'nde Volkan Sağıroğlu (43) ile C.Ö. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

C.Ö, iş yerindeki tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda Sağıroğlu'na tabancayla ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Sağıroğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cenaze, incelemelerin ardından Sapanca Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Jandarma, olay yerinden kaçan C.Ö'yü arıyor.

Kaynak: AA / Güncel

Sakarya Sapanca Kavga Olay Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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