Sapanca'da sağanak dereleri taşırdı, bazı evleri su bastı; can kaybı olmadı

SAPANCA'DA SAĞANAK SU BASKINLARINA NEDEN OLDU

Sapanca'da etkili olan sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Bazı güzergahlarda trafikte aksamalar yaşanırken, sürücüler su birikintilerinin bulunduğu yollarda ilerlemekte güçlük çekti. İlçedeki bazı dereler taşarken, düşük kotta bulunan bazı evleri su bastı. Kurtköy ve Yanık deresi güzergahlarındaki bazı yollar taşkın nedeniyle ulaşıma kapanırken, yer yer yollarda ve köprü geçişlerinde çökmeler meydana geldi.

Yaşanan olumsuzluklara Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Devlet Su İşleri (DSİ) ve Sapanca Belediyesi ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

EN FAZLA YAĞIŞ GÖLKENT'E DÜŞTÜ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Sakarya genelinde en yüksek yağış Ferizli ilçesi Gölkent'te kaydedildi. Bölgede metrekareye 150,5 kilogram yağış düştü.

Ferizli ilçe merkezinde 134,1, Karapürçek'te 143,4, Adapazarı'nda 133,6, Akyazı'da 129,1, Hendek Yeniyayla'da 126,8, Hendek ilçe merkezinde 108,3, Kaynarca'da 111,3, Serdivan'da 106,7, Pamukova Akçay Barajı'nda 103,1 ve Kocaali'de 94,6 kilogram yağış kaydedildi.

Geyve ilçe merkezinde 60,8, Geyve Hisarlık'ta 44,9, Pamukova'da 30,7, Karasu'da 53,7, Kocaali'de 48,9, Taraklı'da 64 ve Sapanca'da 73,6 kilogram yağış ölçüldü. Kent genelinde ekiplerin çalışmaları sürerken, yaşanan olumsuzluklarda can kaybı olmadığı belirtildi.

İsa ÇİÇEK/SAPANCA (Sakarya),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı