Sapanca'da Otomobil ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Uzunkum Mahallesi Sakarya Caddesi'nde Ali E. (35) idaresindeki 41 ALB 889 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ensar C. (32) yönetimindeki 54 AGM 067 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Ali E, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Ensar C. ise Sadıka Sabancı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ali E'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.