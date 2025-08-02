Sapanca'da Kamyonet ile Cipin Çarpışması: 5 Yaralı

Sapanca'da Kamyonet ile Cipin Çarpışması: 5 Yaralı
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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, kamyonet ile cipin çarpışması sonucunda 4'ü çocuk 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde kamyonet ile cipin çarpıştığı 4'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Göl Mahallesi Sakarya Caddesi'nde meydana geldi. Sapanca yönüne giden C.K. idaresindeki 54 KF 036 plakalı kamyonet ile Irak uyruklu A.U.A.O. idaresindeki yabancı plakalı cip çarpıştı. Kazada 4'ü çocuk 5 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 2 araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinde çıkartıldı. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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