Haberler

Sakarya'da horoz dövüştüren 16 kişiye 185 bin 664 lira ceza kesildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde yapılan operasyonla dövüştürülen horozlar üzerinden bahis oynayan 16 kişiye toplam 185 bin 664 lira para cezası kesildi. Çadırda ele geçirilen 33 Hint horozu ise ilgili kuruluşlara teslim edildi.

Jandarma ekipleri, ilçede horoz dövüştürüldüğü bilgisi üzerine çalışma yürüttü.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, horoz dövüşü organizasyonu yapıldığı tespit edilen bir çadırda 33 Hint horozu ele geçirdi.

Horozlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, 16 kişiye "Kabahatler Kanunu" kapsamında 185 bin 664 lira idari para cezası uygulandı.

Öte yandan, 1 kişi hakkında da "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Burak Uçar
İran Güvenlik Şefi Ali Laricani öldü mü? İsrail'den gündem yaratacak iddia

Savaşın seyrini değiştirecek iddia! Doğruysa ortalık fena karışır
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Testo Taylan dahil 3 fenomen gözaltına alındı

Ünlü fenomen müstehcenlik suçundan gözaltına alındı
Osimhen yarışı fena kızıştı! 10 milyon daha veren formayı giydirir

Osimhen yarışı fena kızıştı! 10 milyon veren formayı giydirir
İran'ın son saldırısı 'kör' etti! Devre dışı kaldı, dengeler değişebilir

İran'ın son saldırısı "kör" etti! Devre dışı kaldı, dengeler altüst
Köprü ve otoyollar özelleştirilecek mi? Bakan Şimşek son noktayı koydu

Son dönemin çok tartışılan iddiasına Bakan Şimşek son noktayı koydu
Testo Taylan dahil 3 fenomen gözaltına alındı

Ünlü fenomen müstehcenlik suçundan gözaltına alındı
Camide siyaset tartışması: Eleştirilerin hedefi bu kez muhalefet

Hani camide siyaset yapılmazdı?
200 bin TL ceza yiyen sürücüden küstah sözler: Polislerden de tiksindik

200 bin TL ceza yiyen sürücüden polise küstah sözler