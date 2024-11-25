Sapanca'da Filistin'e destek yürüyüşü yapıldı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

Sapanca Filistin Dayanışma Platformunca düzenlenen yürüyüş kapsamında Kuva-i Milliye Parkı'nda buluşan grup, ellerinde döviz ve pankartlarla sloganlar atarak Şehit Albay Güner Ekici Parkı'na kadar yürüdü.

Burada grup adına açıklama yapan emekli imam hatip Abdurrahman Yılmaz, katil İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana başta Gazze Şeridi olmak üzere Filistin'de masum sivillere yönelik gerçekleştirdiği saldırıların, eşi benzeri görülmemiş insani felakete yol açtığını söyledi.

Saldırılar neticesinde çoğu kadın ve çocuk olmak üzere on binlerce masum sivilin hayatını kaybettiğini belirten Yılmaz, "Katil İsrail yönetiminin tüm tepkilere rağmen Filistin halkına yönelik sistematik şekilde devam eden ağır ve insanlık dışı saldırıları, sivillere yönelik toplu cezalandırma, geniş çapta yıkım ve yerinden etme politikaları, açıkça soykırım ve insanlığa karşı suçlarının bir göstergesidir. Sapanca'daki duyarlı insanlar olarak bu vahşete, bu soykırıma 'Dur' demek için buradayız." dedi.

Yılmaz, Gazze'de acil ateşkes olması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yıllardır abluka altında tutulan Gazze'nin dev mezarlığa dönüşmesini engellemek için elimizde bir silahımız daha var; boykot. En azından bunu yapabiliriz. Gazzeliler'in en doğal hakkı olan insanca yaşama ve mülkiyet haklarının korunması hususunda verdiği mücadeleye saygıyla destek verdiğimizi ve daima yanlarında olacağımızı beyan ediyoruz. İnsan olabilmek vicdan, gayret ister. İnsan için esas olan barıştır, öldürmek değil, yaşatmaktır."

Yapılan duanın ardından sona eren etkinliğe, Sapanca Belediye Başkanı Nihat Arda Şahin, dernek, spor kulübü, siyasi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.