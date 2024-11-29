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Sapanca'da Elektrikli Motosiklet Kazası: Bir Ölü, Bir Yaralı

Sapanca'da Elektrikli Motosiklet Kazası: Bir Ölü, Bir Yaralı
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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir kamyonet ile elektrikli motosikletin çarpışması sonucunda motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, oğlu ağır yaralandı. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde kamyonetle çarpışan elektrikli motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi, oğlu yaralandı.

Yanık Mahallesi İzmit Caddesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 54 HU 109 plakalı kamyonet ile Feyzi C. idaresindeki (78) 54 EG 109 plakalı 3 tekerlekli elektrikli motosiklet çarpıştı.

Kazada Feyzi ile oğlu Engin C. (39) yaralandı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelinin yaptığı kontrolde Feyzi C'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı Engin C. ise Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis, kamyonet sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Murat Arapoğlu - Güncel
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