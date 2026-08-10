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Sapanca'da yangın: Bungalov hasar gördü

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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir bungalovun yanındaki mutfakta çıkan yangın, kısa sürede bungalova sıçradı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü; bungalov ve mutfakta hasar meydana geldi.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde mutfakta çıkıp bungalova sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Memnuniye Mahallesi'ndeki bir bungalovun yanında bulunan mutfakta yangın çıktı.

Alevler kısa sürede bungalova da sirayet etti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin çalışması sonucu söndürülen yangın nedeniyle bungalov ve mutfakta hasar oluştu.

Kaynak: AA
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