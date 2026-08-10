Sapanca'da yangın: Bungalov hasar gördü

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde mutfakta çıkıp bungalova sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Memnuniye Mahallesi'ndeki bir bungalovun yanında bulunan mutfakta yangın çıktı.

Alevler kısa sürede bungalova da sirayet etti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin çalışması sonucu söndürülen yangın nedeniyle bungalov ve mutfakta hasar oluştu.

Kaynak: AA