Sakarya-Otel havuzunda ölen Elif Nur, 3 aylık hamileymiş

Güncelleme:
Sapanca'da bir otelin havuzunda fenalaşarak boğulma tehlikesi geçiren 35 yaşındaki Elif Nur Olgun, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Olgun'un 3 aylık hamile olduğu öğrenildi.

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, konakladığı otelin havuzunda fenalaşıp boğulma tehlikesi geçiren ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Elif Nur Olgun'un (35), 3 aylık hamile olduğu bildirildi. Kalp rahatsızlığı olduğu belirtilen Olgun, memleketi Çankırı'da toprağa verilecek.

Olay, dün akşam saatlerinde, Kırkpınar Tepebaşı Mahallesi'ndeki bir otelde meydana geldi. Eşiyle otelin kapalı havuzunda yüzen Elif Nur Olgun, fenalaşarak boğuma tehlikesi geçirdi. Eşi ve görevlilerin havuzdan bilinci kapalı halde çıkardığı Olgun, ihbarla adrese sevk edilen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Olgun, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

Kalp rahatsızlığı olduğu belirtilen Elif Nur Olgun'un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi'ne gönderildi. Olgun, otopsinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Çankırı'ya götürüldü.

Elif Nur Olgun'un 3 aylık hamile olduğu bildirilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İsa ÇİÇEK/SAPANCA, (Sakarya),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAyşe Yavuz:

Kalp rahatsızlığı varsa eşi yanında olsa bile bi anda kötü gidebiliyo insan... Ama niye hamileliği hastanede fark etmeyip daha sonra haber oldu acaba? Tüm raporlar inceleniyor mu diye merak ediyorum açıkçası.

Haber YorumlarıSamet Özdoğan:

Geçen sene de benzeri olaylar vardı. Hep aynı şeyler.

Haber YorumlarıHatun Can:

Kapalı havuz bu mevsimde çok soğuk oluyor, insan dikkatli olmak gerekiyor ama tabi ki bu kadar genç yaşta böyle bir şey olması çok üzücü.

