Sakarya'da bir gencin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin 2 zanlı tutuklandı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir gencin bıçakla öldüğü kavgada gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı. Olay, Yasin Emre Solmaz'ın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan bir kavgada meydana geldi.

Güldibi Mahallesi'nde önceki gün Yasin Emre Solmaz'ın hayatını kaybettiği bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan K.Y.Y, E.Y, A.İ.D, H.E.K. ve K.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan K.Y.Y. ile E.Y. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sapanca Güldibi Mahallesi Ardıç Sokak'ta 26 Ocak'ta Yasin Emre Solmaz (23) ile K.Y.Y. (19) ve arkadaşı E.Y. (20) arasında çıkan kavgada bıçakla yaralanan Solmaz, kaldırıldığı Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

