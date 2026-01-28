Haberler

Yasin Emre cinayetine 2 tutuklama

Yasin Emre cinayetine 2 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sapanca'da bir kavgada Yasin Emre Solmaz'ın bıçaklanarak ölümü sonrası gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde çıkan kavgada Yasin Emre Solmaz'ın (23) bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 25 Ocak gecesi Kırkpınar Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. K.Y.Y. (19) ve arkadaşı E.Y. (20) ile Yasin Emre Solmaz arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Çevredekiler araya girerek kavgayı sonlandırdı, taraflar olay yerinde ayrıldı. Güldibi Mahallesi Ardıç Sokak'ta tekrar karşılaşan taraflar arasında yine kavga çıktı. Kavgada K.Y.Y., Yasin Emre Solmaz'ı karnından bıçaklayıp, arkadaşı E.Y. ile kaçtı. Ambulansla Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Solmaz, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında K.Y.Y., E.Y., A.İ.D., H.E.K. ve K.Y. gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden K.Y.Y. ve E.Y. tutuklandı, A.İ.D., H.E.K. ve K.Y. adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
14 suçlu 5 ülkede yakalandı! Aralarında Çirkinler suç örgütü yöneticisi de var

Tuhaf bir isimle hayatımıza giren çetenin lideri yakalandı
Uyuşturucu partilerinin barmeni itirafçı oldu! 20 ünlünün ismini savcılığa verdi

Seks partilerinin barmeni itirafçı oldu! 20 ünlünün ismini verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yoksa ayrılacak! Icardi'nin Galatasaray'dan ne istediği ortaya çıktı

Yoksa ayrılacak! Icardi'nin Galatasaray'dan ne istediği ortaya çıktı
Türkiye ve Suriye masada! Osmanlı'nın son büyük projesi hayata geçiyor

Masa kuruldu! Osmanlı'nın son büyük projesi hayata geçiyor
OnlyFans yıldızı Sophie Rain'in geliri 100 milyon doları aştı

Benim diyen sanayici onun kadar para kazanmıyor
Vincenzo Montella'nın balık ekmek keyfi

Onu daha önce böyle görmediniz! Ünlü ismin balık ekmek keyfi
Yoksa ayrılacak! Icardi'nin Galatasaray'dan ne istediği ortaya çıktı

Yoksa ayrılacak! Icardi'nin Galatasaray'dan ne istediği ortaya çıktı
Galatasaray taraftarını korkutan görüntü

Galatasaray taraftarını korkutan görüntü
Türkiye'nin dev tatil platformu satıldı! İşte ödenen bedel

Türkiye'nin dev tatil platformu satıldı! İşte ödenen bedel