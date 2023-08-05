Sapanca'da asırlık çınar ağacı evin çatısına devrildi

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bulunan bir çınar ağacı, bir evin çatısına devrildi. Olayda yaralanan olmazken, evde hasar meydana geldi.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde asırlık çınar ağacı sokaktaki bir evin çatısına devrildi.

Rüstempaşa Mahallesi Özkum Caddesi Sanat Sokağı'nda bulunan çınar ağacı, gövdesinden kırılarak bir site içerisinde bulunan ikiz villanın üzerine devrildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

Askıda kalan ağacın etrafına güvenlik şeridi çekilerek önlem alındı. Daha sonra iş makinesine bağlanarak sabitlenen ağaç, ekiplerce kesilerek kaldırıldı.

Olayda yaralanan olmazken, villanın çatısında hasar oluştu.

Evde oturan C.B, gazetecilere, gürültüyle uyandıklarını belirterek, deprem olduğunu zannettiklerini ve çok korktuklarını söyledi.