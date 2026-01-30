Haberler

Bungalov tesisinde havuza düşen 3 yaşındaki çocuk, boğulma tehlikesi geçirdi

Güncelleme:
Sapanca'da bungalov tesisinde havuza düşen 3 yaşındaki I.S.Y., hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Olayla ilgili soruşturma açıldı.

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde bungalov tesisinde havuza düşerek boğulma tehlikesi geçiren 3 yaşındaki çocuk, yoğun bakıma alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Sapanca'ya bağlı Mahmudiye Mahallesi'nde Ceylan 1'inci Sokak'ta meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan konaklama tesisine tatile gelen D.Y. ve B.Y. çiftinin 3 yaşındaki kızları I.S.Y., havuza düştü. Durumu fark eden baba, çocuğu sudan çıkarttı. İhbarla olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan küçük çocuk, buradaki ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedavi altına alınan İ.S.Y.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

