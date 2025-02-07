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Sao Paulo'da Küçük Uçak Kazası: 2 Ölü

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Brezilya'nın Sao Paulo kentinde bir küçük uçağın düşmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi. Campo de Marte Havaalanı'ndan havalanan uçak, kalkıştan sonra kent merkezine yakın bir caddeye düştü ve başka araçlara da çarptı. Kazanın ardından yangına müdahale edildi.

SAO Brezilya'nın Sao Paulo kentinde küçük bir uçağın düşmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Campo de Marte Havaalanı'ndan havalanan küçük uçak, kalkıştan kısa süre sonra kent merkezine yakın bir caddeye düştü.

7 kişi taşıma kapasiteli uçağın caddedeki başka araçlara da çarptığı kazada, ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kazanın ardından çıkan yangına 5 araçla müdahale etti.

İtfaiye yetkilileri, uçakta kaç kişi bulunduğunun henüz netleşmediğini, kazadan herhangi birinin kurtulma ihtimalinin düşük olduğunu belirtti.

Kaynak: AA / Sercan İrkin - Güncel
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