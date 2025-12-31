"Şantiye-M" uygulaması ile şantiyelerde dijital dönem başlıyor

Haberler

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, şantiye şeflerinin iş süreçlerini dijital ortamda takip edebilmesi için Şantiye-M uygulamasını başlattı. Bu uygulama ile işin ilerleyişi, günlük raporlar ve ekipman durumu anlık olarak kaydedilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, şantiye şeflerinin "Şantiye-M" uygulamasıyla işin ilerleyişini, günlük faaliyet raporlarını, ekipman durumlarını dijital ortamda kayıt altına alacağını bildirdi.

Bakanlığın, NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Şantiye-M uygulaması ile şantiyelerde dijital dönemin başladığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan Şantiye-M uygulamasıyla şantiye şefleri, işin ilerleyişini, günlük faaliyet raporlarını, ekipman durumlarını dijital ortamda kayıt altına alacak. Şantiye şeflerinin üstlendikleri işler anlık olarak takip edilebilecek. e-Devlet'e entegre edilen uygulamanın kullanımı, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren zorunlu olacak."

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel
