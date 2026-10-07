Haberler

Şanlıurfa ve Malatya'da Gazze için 3. yıl etkinlikleri düzenlendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa ve Malatya'da, İsrail'in Gazze'deki soykırımının 3. yılını protesto ve Filistin'e dikkati çekmek için etkinlikler düzenlendi. Şanlıurfa'da Ali Şelli Parkı'ndan Rabia Meydanı'na yürüyüş yapıldı, Malatya'da Mişmiş Park önünden Fahri Kayahan Kavşağı'na konvoy oluşturuldu.

ŞANLIURFA/ Şanlıurfa ve Malatya'da, İsrail'in Gazze'deki soykırımının 3. yılını protesto etmek ve Filistin'de yaşananlara dikkati çekmek amacıyla etkinlikler gerçekleştirildi.

Şanlıurfa Sivil Toplum Kuruluşları Platformu öncülüğünde düzenlenen program kapsamında Ali Şelli Parkı'nda bir araya gelen vatandaşlar, Rabia Meydanı'na kadar yürüdü.

Yürüyüş sırasında tekbir getiren katılımcılar, sloganlar atarak İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Şanlıurfa Sivil Toplum Kuruluşları Platformu adına konuşan Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği İl Başkanı Abdurrezzak Demir, Aksa Tufanı'nın yıl dönümünde Filistin halkının onur mücadelesini selamlamak, işgalci siyonist rejimin insanlık dışı soykırım ve terör politikalarını bir kez daha en gür sesleriyle lanetlemek üzere meydanlarda olduklarını söyledi.

Karaköprü Müftüsü Sacid Emiri'nin yaptığı duanın ardından etkinlik sona erdi.

Malatya

Malatya'da vatandaşlar, Filistin Dayanışma Günleri kapsamında konvoy oluşturdu.

Malatya Mişmiş Park Fuar Merkezi önünde toplanan Kudüs Kardeşlik Platformu adına konuşan Ömer Derin, Gazze'nin eşsiz direnişiyle dünyaya adalet dersi verdiğini belirtti.

Gazze direnişinin mazlum coğrafyalara umut olduğunu dile getiren Derin, İsrail'in terör devleti olduğunu kaydetti.

Konuşmanın ardından gruptakiler, araçlarına binerek Güney Kuşak Yolu'ndan Fahri Kayahan Kavşağı'na kadar konvoy oluşturdu.

Kaynak: AA
Samsun sahillerine vuran gizemli çuvalların sırrı çözüldü! 800 kilogramlık madde 'guar gum' çıktı

Sahile vuran beyaz tozun sırrı çözüldü! Gıdada bile kullanılıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İngiliz Kraliyet ailesi'nin doktoru evinde ölü bulundu: Kocası tutuklandı

İngiliz Kraliyet ailesi'nin doktoru evinde ölü bulundu: Kocası tutuklandı
Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçmesi sonrası İzmir'de ilk istifa

Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçmesi sonrası İzmir'de ilk istifa
Müzisyen Soner Olgun entübe edildi

Soner Olgun'dan kötü haber! Entübe edildi
İzmir karıştı! Cemil Tugay'a tabutlu gönderme

İzmir karıştı! Cemil Tugay'a tabutlu gönderme
Galatasaray'da 860 milyon euroluk borç çıkışı! Dursun Özbek cevap verdi

G.Saray Divanı'nda gündeme bomba gibi düştü: 860 milyon euro borç var
Mersin'de şafak vakti dev operasyon! 630 polisle 121 adrese baskın

Saat 06.00'da harekete geçtiler! 630 polisle 121 adrese baskın
Nişanlandıktan 48 saat sonra trafik kazasında yan yana can verdiler

Mutlulukları yarım kaldı! İki gün önce nişanlanan çift aynı gün öldü