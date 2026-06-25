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Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta sıcak hava etkili oluyor

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Şanlıurfa'da hava sıcaklığı 42, Kahramanmaraş'ta 37 dereceye ulaştı. Vatandaşlar gölgelik alanlarda ve parklarda serinlemeye çalışırken, kent merkezlerinde yoğunluk azaldı.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta sıcak hava günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Hava sıcaklığının en yüksek ölçüldüğü kentler arasında yer alan Şanlıurfa'da Atatürk Bulvarı'ndaki termometre 42 dereceyi gösterdi.

Bazı vatandaşlar parklarda ve ağaç gölgelerinde serinlemeye çalışırken bazılarının güneşten korunmak için şemsiye kullandığı görüldü.

Yüksek sıcaklık nedeniyle kent merkezindeki cadde, sokak ve işlek noktalarda yoğunluğun azaldığı gözlendi.

Kahramanmaraş

Hava sıcaklığının 37 derece ölçüldüğü Kahramanmaraş'ta, serinlemek isteyen vatandaşlar gölgelik alanlar ile park ve bahçelerde vakit geçirdi.

Gün içerisinde etkisini artıran sıcak hava nedeniyle bazı vatandaşlar kapalı alışveriş mekanlarında vakit geçirmeyi tercih etti.

Kentin en kalabalık yerlerinden Alparslan Türkeş Bulvarı ve Milli İrade Meydanı'nda sakinlik gözlendi.

Kaynak: AA / Mehmet Demir
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