Şanlıurfa ve Kahramanmaraş Okul Olaylarını Araştırma Komisyonu Başkanı Ak Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt Oldu

(TBMM) - Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda yaşanan şiddet olayları ile çocukların dijital dünyadaki risklerden korunmasını tüm yönleriyle incelemek amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, ilk toplantısında başkanlık divanını belirledi. Kapalı oturumda yapılan seçim sonucunda Komisyon Başkanlığına AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt seçilirken, divan üyelerinin belirlenmesi sürecinde muhalefet üyeleri, aday gösterilen isimlerin hem bölge milletvekili olmaması hem de eğitimcilik yapmamış vekillerden oluşmasını eleştirdi.

TBMM Genel Kurulu'nda geçtiğimiz hafta altı siyasi partinin verdiği "Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta Okullarda Meydana Gelen Olaylar ile Çocukların Dijital Ortamlarda Karşılaştıkları Riskler ve Olumsuz Etkilerin Tüm Yönleriyle Ele Alınarak Araştırılması"na yönelik Meclis Araştırması önergesi oybirliğiyle kabul edilmişti. Genel Kurul'un dünkü birleşiminde ise Komisyon üyeleri belirlenmişti. Yapılan üye seçimine göre Komisyonda yer alacak milletvekillerinin isimleri şöyle oldu:

"AK Parti'den Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Arslan, Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin, İstanbul Milletvekili Yıldız Konal Süslü, Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, Konya Milletvekili Latif Selvi, Ordu Milletvekili Mustafa Hamarat, Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri ve Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt; CHP'den İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, İzmir Milletvekili Murat Bakan, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Muğla Milletvekili Gizem Özcan ve Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal; DEM Parti'den Iğdır Milletvekili Yılmaz Hun ve Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın; MHP'den Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç ve Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz; İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat, Yeni Yol Partisi İstanbul Milletvekili Birol Aydın."

Muhalefet milletvekillerinden aday başkanlık divanına tepki

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş Okul Olaylarını ve Dijital Riskleri Araştırma Komisyonu, bugün ilk toplantısını yaparak komisyon başkanı, başkan vekili, sözcü ve katip üye seçimini gerçekleştirdi.

Komisyonun üye seçimi öncesinde CHP'li milletvekilleri, komisyonun başkanlık divanı için aday gösterilen isimlerin hem bölge milletvekili olmaması hem de eğitimcilik yapmamış vekillerden oluşmasını eleştirerek, bu durumun komisyon çalışmalarını olumsuz etkileyeceği ve sorunların çözümünde komisyonun etkili olamayacağını savundu.

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, başkanlık divanındaki aday isimlere ilişkin, "Komisyon başkanı iktidar partisinden olacaksa, başkan vekili, katipler muhalefetten olursa bu komisyon daha sağlıklı çalışır. Bizim yaklaşımımız budur" ifadelerini kullandı.

Komisyonda geçici başkan olarak görev alan İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat da, muhalefet milletvekillerinin tepkileri üzerine, komisyonun çalışmalarına ara verilerek başkanlık divanı için görüşmelerin yapılabileceğini dile getirdi. Yapılan oylama sonucunda komisyon 10 dakika ara verdi.

Komisyon Başkanı AK Parti Tokat Milletvekili Beyazıt oldu

Aranın ardından toplanan komisyon, kapalı oturuma geçerek başkanlık divanı için oylama yapıldı. Seçim sonucunda, Komisyon Başkanlığına AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt seçildi. Başkan Vekili olarak AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam yer alırken, Komisyon Sözcüsü AK Parti İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin, MHP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz da katip üye oldu.

Komisyon Başkanı Beyazıt, yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarının ardından yaşanan acının iktidar ve muhalefet ayrımı olmadığını söyleyerek, "Alınacak kararların ve geliştirilecek önerilerin benzer olayların önlenmesine önemli katkılar sağlayacağına yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı. Beyazıt, "Her olayın sebebi vardır, sonucu vardır. Sonuçlardan yola çıkmak değil, sebep-sonuç ilişkilerini düzenleyerek değerlendirmek, sadece bir parçayı değil bütünü görerek parçalar üzerinde fikir beyan etmek çok kıymetlidir. Çocuğun 24 saati son derece önemlidir. O 24 saat içerisinde kültürel, sosyal, spor, sanat, buna benzer mesleki olguları da değerlendirerek okul, çevre, aile... Bütün bu iş birliği içerisinde bu komisyon görev ifa edecektir" diye konuştu.

Komisyonu'nun çalışma takvimine ilişkin yapılan görüşmelerde ise, Komisyon'un mahalli inceleme ve araştırmalar yapması, Komisyon'un Genel Kurul çalışma saatlerinde de çalışma yapabilmesi, Komisyon'un uygun gördüğü çalışmalarını kamuoyuna duyurabilmek amacıyla internet sitesi kurulması ve e-posta adresi alınmasına karar verildi.

Komisyon, çalışma takvimi ile bir sonraki toplantının gündemi için 6 Mayıs Çarşamba günü saat 14.00'da görüşmelerine devam edecek.

Kaynak: ANKA